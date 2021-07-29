Китайская пловчиха Чжан Юйфэй выиграла две золотые медали Олимпиады за час

Китайская пловчиха Чжан Юйфэй 29 июля завоевала две золотые медали на Олимпийских играх в Токио.

23-летняя китаянка стала победительницей в финале на 200 метрах баттерфляем в 05.28 мск, а в 06.31 мск в составе китайской сборной завоевала золото в заплыве 4x200 м вольным стилем.

Также Юйфэй на Олимпиаде-2020 завоевала серебряную медаль на 100 метрах баттерфляем.