Китайская пловчиха Чжан Юйфэй выиграла две золотые медали Олимпиады за час
09:20
Китайская пловчиха Чжан Юйфэй 29 июля завоевала две золотые медали на Олимпийских играх в Токио.
23-летняя китаянка стала победительницей в финале на 200 метрах баттерфляем в 05.28 мск, а в 06.31 мск в составе китайской сборной завоевала золото в заплыве 4x200 м вольным стилем.
Также Юйфэй на Олимпиаде-2020 завоевала серебряную медаль на 100 метрах баттерфляем.
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