Китаец Ван Шунь завоевал золотую медаль Олимпиады на 200 метрах комплексом
05:30
Китайский пловец Ван Шунь завоевал золотую медаль Олимпиады-2020 на 200 метрах комплексом.
Китаец показал результат 1.55.00. Серебряную медаль завоевал британец Данкан Скотт (1.55.28), замкнул тройку медалистов швейцарец Жереми Депланш (1.56.17).
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
200 м комплекс
Финал
1. Ван Шунь (Китай) — 1.55,00
2. Данкан Скотт (Великобритания) — 1.55,28
3. Жереми Депланш (Швейцария) — 1.56,17
4. Дайя Сето (Япония) — 1.56,22
5. Майкл Эндрю (США) — 1.57,31
6. Косуке Хагино (Япония) — 1.57,49
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