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Китаец Ван Шунь завоевал золотую медаль Олимпиады на 200 метрах комплексом

05:30
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Китайский пловец Ван Шунь завоевал золотую медаль Олимпиады-2020 на 200 метрах комплексом.

Китаец показал результат 1.55.00. Серебряную медаль завоевал британец Данкан Скотт (1.55.28), замкнул тройку медалистов швейцарец Жереми Депланш (1.56.17).

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

200 м комплекс

Финал

1. Ван Шунь (Китай) — 1.55,00

2. Данкан Скотт (Великобритания) — 1.55,28

3. Жереми Депланш (Швейцария) — 1.56,17

4. Дайя Сето (Япония) — 1.56,22

5. Майкл Эндрю (США) — 1.57,31

6. Косуке Хагино (Япония) — 1.57,49

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Сергей Разин все материалы автора

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