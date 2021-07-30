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Гринбэнк о Рылове: «Жаль видеть спортсмена, в стране которого есть допинг-программа с поддержкой государства»

08:58
Люк Гринбэнк. Фото AFP
Люк Гринбэнк. Фото AFP
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Британский пловец Люк Гринбэнк, который финишировал на третьем месте в финале Олимпиады на дистанции 200 м на спине, высказался о победителе заплыва Евгении Рылове. Спортсмен намекнул на то, что в России действует допинг-система с государственной поддержкой.

«Очевидно, что ситуация, в которой ты не знаешь, чист ли твой соперник, очень сложна. Это часть спорта, если честно, считаю, что в Международной федерации плавания должны разобраться с этим. Ситуация разочаровывает, но мне нужно сохранять сосредоточенность на гонке и контролировать то, что я в силах контролировать. В СМИ много говорят о России на Олимпиаде. Жаль видеть спортсмена, зная, что в его стране существует допинг-программа с государственной поддержкой и против этого ничего не делается», — приводит The Telegraph слова Гринбэнка.

Рылов выиграл вторую золотую медаль на Играх в Токио. До этого он победил на дистанции 100 м на спине. Вторым стал американец Райан Мерфи, третьим — британец Люк Гринбэнк.

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/olympics/2021/07/30/gbs-luke-greenbank-american-ryan-murphy-question-mens-200m-backstroke/

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Иван Торопцев все материалы автора

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