Гринбэнк о Рылове: «Жаль видеть спортсмена, в стране которого есть допинг-программа с поддержкой государства»

Британский пловец Люк Гринбэнк, который финишировал на третьем месте в финале Олимпиады на дистанции 200 м на спине, высказался о победителе заплыва Евгении Рылове. Спортсмен намекнул на то, что в России действует допинг-система с государственной поддержкой.

«Очевидно, что ситуация, в которой ты не знаешь, чист ли твой соперник, очень сложна. Это часть спорта, если честно, считаю, что в Международной федерации плавания должны разобраться с этим. Ситуация разочаровывает, но мне нужно сохранять сосредоточенность на гонке и контролировать то, что я в силах контролировать. В СМИ много говорят о России на Олимпиаде. Жаль видеть спортсмена, зная, что в его стране существует допинг-программа с государственной поддержкой и против этого ничего не делается», — приводит The Telegraph слова Гринбэнка.

Рылов выиграл вторую золотую медаль на Играх в Токио. До этого он победил на дистанции 100 м на спине. Вторым стал американец Райан Мерфи, третьим — британец Люк Гринбэнк.