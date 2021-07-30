Фетисов оценил скандальные заявления американского и британского пловцов о победе Рылова на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов отреагировал на критику в адрес российских спортсменов на Олимпиаде в Токио-2020.

«Злит их то, что мы хорошо выступаем. Женя Рылов — молодец. Он талантливый человек, может больше всех тренироваться, заслуженно побеждает. Пусть говорят, что хотят. Есть общие правила, человек вышел на старт, всех обыграл — какие претензии? Претензии можно предъявлять только к себе самому. Пусть больше тренируются. У каждого есть свое мнение. Конечно, обращать внимание на это нет никакого смысла. Спортсменам точно, а политики могут на этом поиграться, поупражняться», — сказал Фетисов корреспонденту «СЭ» Анастасии Гундоровой, — Женя еще медаль выиграл в эстафете.

Также Фетисов высказался о заявлениях в адрес российских спортсменов в западных СМИ.

«Так что пускай еще больше злятся. Пусть они сами себя накручивают, бог им судья, как говорится. Это говорит об их слабости скорее, нежели о силе. Достойно проигрывать — тоже мужской удел. Совсем слабачки какие-то. Скажут еще, что у нас новый вид вооружения — психологическая атака. Поздравляю ребят, молодцы! А истерия западных СМИ понятна. Надо заканчивать с МОК все эти дела, люди, которые ни в чем не виноваты, не должны страдать из-за каких-то ошибок. Презумпция невиновности — определяющая составляющая западной демократии», — добавил Фетисов.

Напомним, что сегодня, после поражения на дистанции 200 метров на спине американец Мерфи скандально прокомментировал золотую медаль россиянина.

Позже он пояснил, что ни в коем случае не имел в виду Рылова, а говорил об общей ситуации в плавании.