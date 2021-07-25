Егорова и Кирпичникова не смогли пройти в финал Олимпиады на дистанции 400 метров вольным стилем
14:37
Российские пловчихи Анна Егорова и Анастасия Кирпичникова не прошли в финальный заплыв Олимпиады на дистанции 400 метров вольным стилем.
Егорова показала результат — 4. 08.24. Кирпичникова проплыла дистанцию за 4 минуты 08.01 секунд. Они не попали в лучшую восьмерку спорстменов, которые выступят в финале.
Финал пройдет 26 июля.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
400 м в/с
Предварительные заплывы
1. Кэйти Ледеки (США) — 4.00,46
2. Ли Бинцзие (Китай) — 4.01,57
3. Ариана Титмус (Австралия) — 4.01,66
14. Анастасия Кирпичникова (Россия) — 4.08,01
Читайте также
«Заводились и начинали драться — тренеры разнимали». Самая красивая дзюдоистка Олимпиады: агрессия, блинчики, правила жизни
«Пишут — чтоб твоя семья сдохла. Это вообще что-то нормальное». Теннисист Рублев — о поражении на Олимпиаде
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю