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Егорова и Кирпичникова не смогли пройти в финал Олимпиады на дистанции 400 метров вольным стилем

14:37

Российские пловчихи Анна Егорова и Анастасия Кирпичникова не прошли в финальный заплыв Олимпиады на дистанции 400 метров вольным стилем.

Егорова показала результат — 4. 08.24. Кирпичникова проплыла дистанцию за 4 минуты 08.01 секунд. Они не попали в лучшую восьмерку спорстменов, которые выступят в финале.

Финал пройдет 26 июля.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

400 м в/с

Предварительные заплывы

1. Кэйти Ледеки (США) — 4.00,46

2. Ли Бинцзие (Китай) — 4.01,57

3. Ариана Титмус (Австралия) — 4.01,66

14. Анастасия Кирпичникова (Россия) — 4.08,01

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