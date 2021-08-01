Ефимова не выступит в финале комбинированной эстафеты на Олимпиаде в Токио

Российская пловчиха Юлия Ефимова не будет выступать в финале женской комбинированной эстафеты 4x100 м на Олимпиаде в Токио, сообщает ТАСС со ссылкой на сборную России.

В состав команды на финальный заплыв вошли Мария Каменева (спина), Евгения Чикунова (брасс), Светлана Чимрова (баттерфляй) и Арина Суркова (вольный стиль).

29-летняя Ефимова участвовала в предварительном заплыве в комбинированной эстафете 4x100 м, российская команда вышла в финал с седьмым временем. В составе сборной Ефимову заменила 16-летняя Евгения Чикунова.

Финальный заплыв в комбинированной эстафете 4x100 м состоится сегодня, 1 августа, начало — в 5:15 (мск).