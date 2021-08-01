Ефимова не выступит в финале комбинированной эстафеты на Олимпиаде в Токио
03:10
Российская пловчиха Юлия Ефимова не будет выступать в финале женской комбинированной эстафеты 4x100 м на Олимпиаде в Токио, сообщает ТАСС со ссылкой на сборную России.
В состав команды на финальный заплыв вошли Мария Каменева (спина), Евгения Чикунова (брасс), Светлана Чимрова (баттерфляй) и Арина Суркова (вольный стиль).
29-летняя Ефимова участвовала в предварительном заплыве в комбинированной эстафете 4x100 м, российская команда вышла в финал с седьмым временем. В составе сборной Ефимову заменила 16-летняя Евгения Чикунова.
Финальный заплыв в комбинированной эстафете 4x100 м состоится сегодня, 1 августа, начало — в 5:15 (мск).
Дополнительная информация:
Читайте также
Ультиматум Крыховяка, 10 миллионов «Зенита» за Миранчука, отказ от продажи Баринова и остальных. Инсайды Рабинера о «Локомотиве»
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю