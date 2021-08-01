Олимпиада
Токио-2020
Плавание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Плавание

Ефимова не выступит в финале комбинированной эстафеты на Олимпиаде в Токио

03:10
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Теги:

Российская пловчиха Юлия Ефимова не будет выступать в финале женской комбинированной эстафеты 4x100 м на Олимпиаде в Токио, сообщает ТАСС со ссылкой на сборную России.

В состав команды на финальный заплыв вошли Мария Каменева (спина), Евгения Чикунова (брасс), Светлана Чимрова (баттерфляй) и Арина Суркова (вольный стиль).

29-летняя Ефимова участвовала в предварительном заплыве в комбинированной эстафете 4x100 м, российская команда вышла в финал с седьмым временем. В составе сборной Ефимову заменила 16-летняя Евгения Чикунова.

Финальный заплыв в комбинированной эстафете 4x100 м состоится сегодня, 1 августа, начало — в 5:15 (мск).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12033899

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Ультиматум Крыховяка, 10 миллионов «Зенита» за Миранчука, отказ от продажи Баринова и остальных. Инсайды Рабинера о «Локомотиве»
Почему Остудин считает агентов МакSим обманщиками
Тихановская нашла себе семью "простых белорусов" в Лос-Анджелесе
Ученые предупредили о прохождении точки невозврата в изменении климата
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события