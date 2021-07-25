Ефимова и Чикунова прошли в полуфинал Олимпиады на дистанции 100 метров брассом
13:54
Российские пловчихи Юлия Ефимова и Евгения Чикунова прошли в полуфинальные заплывы Олимпиады на дистанции 100 метров брассом.
Ефимова смогла проплыть дистанцию за 1 минуту 06,21 секунд. Чикунова показала результат — 1. 06,16.
Полуфиналы пройдут 26 июля.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
100 м брасс
Предварительные заплывы
1. Татьяна Схунмакер (ЮАР) — 1.04,82
2. Лидия Джэйкоби (США) — 1.05,52
3. Лилли Кинг (США) — 1.05,55
6. Евгения Чикунова (Россия) — 1.06,16
8. Юлия Ефимова (Россия) — 1.06,21
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