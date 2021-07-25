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Ефимова и Чикунова прошли в полуфинал Олимпиады на дистанции 100 метров брассом

13:54
Ефимова и Чикунова прошли в полуфинал на дистанции 100 метров брассом. Фото AFP
Ефимова и Чикунова прошли в полуфинал на дистанции 100 метров брассом. Фото AFP
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Российские пловчихи Юлия Ефимова и Евгения Чикунова прошли в полуфинальные заплывы Олимпиады на дистанции 100 метров брассом.

Ефимова смогла проплыть дистанцию за 1 минуту 06,21 секунд. Чикунова показала результат — 1. 06,16.

Полуфиналы пройдут 26 июля.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

100 м брасс

Предварительные заплывы

1. Татьяна Схунмакер (ЮАР) — 1.04,82

2. Лидия Джэйкоби (США) — 1.05,52

3. Лилли Кинг (США) — 1.05,55

6. Евгения Чикунова (Россия) — 1.06,16

8. Юлия Ефимова (Россия) — 1.06,21

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