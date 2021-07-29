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Россиянка Чикунова со второго места вышла в финал Олимпиады на 200 метрах брассом

06:16
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Завершились полуфинальные заплывы Олимпиады-2020 на 200 метрах брассом у женщин.

Россиянка Евгения Чикунова вышла в финал со второго места (2.20,67), Мария Темникова показала 11-й результат (2.24,69) и не квалифицировалась на финальный заплыв.

Финал пройдет завтра, 30 июля, и начнется в 4:41 мск.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

200 м брасс

Полуфиналы

1. Татьяна Схунмакер (ЮАР) — 2.19,33

2. Евгения Чикунова (Россия) — 2.20,67

3. Анни Лэйзор (США) — 2.21,94

11. Мария Темникова (Россия) — 2.24,69

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Сергей Разин все материалы автора

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