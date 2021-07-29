Россиянка Чикунова со второго места вышла в финал Олимпиады на 200 метрах брассом
06:16
Завершились полуфинальные заплывы Олимпиады-2020 на 200 метрах брассом у женщин.
Россиянка Евгения Чикунова вышла в финал со второго места (2.20,67), Мария Темникова показала 11-й результат (2.24,69) и не квалифицировалась на финальный заплыв.
Финал пройдет завтра, 30 июля, и начнется в 4:41 мск.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
200 м брасс
Полуфиналы
1. Татьяна Схунмакер (ЮАР) — 2.19,33
2. Евгения Чикунова (Россия) — 2.20,67
3. Анни Лэйзор (США) — 2.21,94
11. Мария Темникова (Россия) — 2.24,69
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