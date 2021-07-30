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Чикунова разревелась в микст-зоне

05:23
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Российская пловчиха Евгения Чикунова не смогла сдержать эмоций после финала на 200 метрах брассом на Олимпийских играх. 16-летняя россиянка показала четвертый результат — 2 минуты 20,88 секунды.

«Люди писали мне гадости перед стартом. Говорили, если я не выиграю медаль — смешают меня с грязью», — сказала Чикунова со слезами на глазах.

Золотую медаль на Олимпийских играх в Токио выиграла Татьяна Схунмакер из ЮАР, установив новый мировой рекорд — 2 минуты 18,95 секунды.

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Евгений Козинов все материалы автора

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