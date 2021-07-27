Чикунова призналась, что ей обидно занять 4-е место на Олимпиаде
05:45
Россиянка Евгения Чикунова после финального заплыва на 100 метров брассом на Олимпиаде призналась, что не ставила цель опередить соотечественницу Юлию Ефимову. Российские пловчихи заняли 4-е и 5-е места соответственно.
«Я думала не обогнать Юлю, а проплыть максимум. Четвертое место до ужаса обидно. Но я отдала все», — сказала Чикунова.
16-летняя Чикунова проплыла дистанцию за 1 минуту 5,90 секунды, а Юлия Ефимова — за 1 минуту 6,02 секунды.
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