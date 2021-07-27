Олимпиада
Токио-2020
Плавание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Плавание

Чикунова призналась, что ей обидно занять 4-е место на Олимпиаде

05:45
Теги:

Россиянка Евгения Чикунова после финального заплыва на 100 метров брассом на Олимпиаде призналась, что не ставила цель опередить соотечественницу Юлию Ефимову. Российские пловчихи заняли 4-е и 5-е места соответственно.

«Я думала не обогнать Юлю, а проплыть максимум. Четвертое место до ужаса обидно. Но я отдала все», — сказала Чикунова.

16-летняя Чикунова проплыла дистанцию за 1 минуту 5,90 секунды, а Юлия Ефимова — за 1 минуту 6,02 секунды.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Иванов все материалы автора

Читайте также

Британского комментатора шокировали откровенные плавки прыгунов в воду. Он просит одеть их в трико
Экс-офицер СБУ захотел дать показания против Украины по иску в ЕСПЧ
Видео: Мамаева рассказала о трудной жизни после развода
Евросоюз подал иск против России в ВТО
Как часто можно есть рыбу?
vs
2
Офсайд