Чикунова: «Испытываю горечь от того, что до медали не хватило совсем чуть-чуть»

Российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала четвертое место в финальном заплыве на 100 метров брассом на Олимпиаде-2020.

«Испытываю горечь от того, что до медали не хватило совсем чуть-чуть. Сделала все, что могла, улучшила личный рекорд, но пока этого недостаточно для пьедестала. У меня не было задачи обогнать Ефимову. Хотела проплыть на максимуме и быть довольной собой. Первую часть плана выполнила, а вот насчет второй... Сказать, что довольна, не могу. Четвертое место — самое обидное», — приводит слова Чикуновой ОКР.

Золотую медаль завоевала американка Лидия Якоби, серебро у Татьяны Схунмакер из ЮАР, замкнула тройку американка Лилли Кинг. Россиянки Евгения Чикунова и Юлия Ефимова заняли 4-е и 5-е места соответственно.