Чикунова и Темникова вышли в полуфинал на дистанции 200 м брассом
14:14
Россиянки Евгения Чикунова и Мария Темникова вышли в полуфинал Олимпиады в Токио на дистанции 200 м брассом.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
200 м брасс
Предварительные заплывы
1. Татьяна Схунмакер (ЮАР) — 2.19,16 ОР
2. Лилли Кинг (США) — 2.22,10
3. Евгения Чикунова (Россия) — 2.22,16
7. Мария Темникова (Россия) — 2.23,13
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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