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Чикунова и Темникова вышли в полуфинал на дистанции 200 м брассом

14:14
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Россиянки Евгения Чикунова и Мария Темникова вышли в полуфинал Олимпиады в Токио на дистанции 200 м брассом.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

200 м брасс

Предварительные заплывы

1. Татьяна Схунмакер (ЮАР) — 2.19,16 ОР

2. Лилли Кинг (США) — 2.22,10

3. Евгения Чикунова (Россия) — 2.22,16

7. Мария Темникова (Россия) — 2.23,13

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события