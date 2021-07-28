Чикунова и Темникова вышли в полуфинал на дистанции 200 м брассом

Россиянки Евгения Чикунова и Мария Темникова вышли в полуфинал Олимпиады в Токио на дистанции 200 м брассом.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

200 м брасс

Предварительные заплывы

1. Татьяна Схунмакер (ЮАР) — 2.19,16 ОР

2. Лилли Кинг (США) — 2.22,10

3. Евгения Чикунова (Россия) — 2.22,16

7. Мария Темникова (Россия) — 2.23,13