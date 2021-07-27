Британского комментатора шокировали откровенные плавки прыгунов в воду. Он просит одеть их в трико
Британский телеведущий Пирс Морган спровоцировал скандал в соцсетях после того, как пошутил на тему экипировки прыгунов в воду. Журналист опубликовал фото Тома Дейли и Мэтти Ли, которые накануне сенсационно победили китайцев в синхронных прыжках с вышки.
Снимок сопровождался следующим комментариев: «Стыдно, что прыгунам-мужчинам приходится носить на Олимпийских играх такие откровенно сексуальные плавки. Это шокирует. Требую, чтобы их достоинство защищал закрытый комбинезон».
Морган намекал на женскую сборную Германии по спортивной гимнастике, которая в знак протеста против сексуализации спорта начала выступать в закрытом трико. Однако пользователи соцсетей не поняли сарказма и обрушились за телеведущего с критикой.
Ситуацию усложняет то, что Том Дэйли — открытый гей и состоит в гомосексуальном браке. Так что шутки по поводу его сексуальных плавок в этом контексте выглядят совсем уже неуместными.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю