Британского комментатора шокировали откровенные плавки прыгунов в воду. Он просит одеть их в трико

Британский телеведущий Пирс Морган спровоцировал скандал в соцсетях после того, как пошутил на тему экипировки прыгунов в воду. Журналист опубликовал фото Тома Дейли и Мэтти Ли, которые накануне сенсационно победили китайцев в синхронных прыжках с вышки.

Снимок сопровождался следующим комментариев: «Стыдно, что прыгунам-мужчинам приходится носить на Олимпийских играх такие откровенно сексуальные плавки. Это шокирует. Требую, чтобы их достоинство защищал закрытый комбинезон».

Shocking & shameful that male divers have to wear such overtly sexualising skimpy briefs at the Olympics. I demand full body unitards to protect & respect their dignity. pic.twitter.com/Xa5ZlRy737 — Piers Morgan (@piersmorgan) July 26, 2021

Морган намекал на женскую сборную Германии по спортивной гимнастике, которая в знак протеста против сексуализации спорта начала выступать в закрытом трико. Однако пользователи соцсетей не поняли сарказма и обрушились за телеведущего с критикой.

Ситуацию усложняет то, что Том Дэйли — открытый гей и состоит в гомосексуальном браке. Так что шутки по поводу его сексуальных плавок в этом контексте выглядят совсем уже неуместными.