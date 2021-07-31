Австралийки завоевали золотую и бронзовую медали Олимпиады на 200 метрах на спине
04:44
Австралийская пловчиха Кейли Маккиун завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 на 200 метрах на спине.
20-летняя австралийка показала результат 2:04.68. Серебряную медаль завоевала канадка Кайли Масс (2:05.42), замкнула тройку призерок еще одна австралийка Эмили Сибом (2:06.17).
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