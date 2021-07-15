Андрусенко заявила, что была шокирована новостью о своем отстранении из-за допинга

Российская пловчиха Вероника Андрусенко рассказала, что была шокирована новостью о своем отстранении из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

«Для меня эта новость стала настоящим шоком. Как мне сообщили, это связано с 2014 и 2015 годами. Узнала об этом 13 июля. Я всегда была за чистый спорт, никогда не нарушала антидопинговые правила. Продолжу готовиться к Олимпиаде и надеюсь, что моя невиновность будет доказана», — приводит РИА Новости слова Андрусенко.

14 июля стало известно, что Андрусенко и российский пловец Александр Кудашев временно отстранены от соревнований. Обоих спортсменов подозревают в нарушении антидопинговых правил. Решение об отстранении было принято на основании доказательств, представленных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), полученных при исследовании данных московской антидопинговой лаборатории. Из-за санкций спортсмены могут пропустить Олимпиаду в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.