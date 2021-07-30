Американский пловец Майкл Эндрю отказался надевать маску на Олимпиаде

Американский пловец Майкл Эндрю после заплыва на дистанции 200 метров комплексом на Олимпиаде в Токио во время интервью не надел маску. Этого требуют коронавирусные протоколы — все спортсмены обязаны надевать защитные маски в микст-зонах во время общения с журналистами.

Однако 22-летний американец, занявший на Играх в Токио пятое место, проигнорировал все просьбы последовать правилам, после чего в репортаже USA Today его назвали «Американским позором».

«Нет никаких причин», — ответил Эндрю на вопрос о том, почему он не надел маску. При этом маска была у него в руке, а затем он положил ее на стол.

Затем его вновь спросили о маске.

«Мне сложно вдыхать после того, как я отдал свое тело в жертву в воде», — приводиит слова Эндрю Yahoo. — Я чувствую, что мне необходимо дышать, а не защищать то, что выходит из моего рта".

Эндрю продолжил, отметив, что ему хватает защитных мер, которые приняты на Играх в Токио.

«Я уважаю решения. Здорово, что есть процедуры, но, в конце концов, все мы здесь прошли карантин и проходим протокольные тесты. Мне хватает той безопасности, которая есть. Но когда мы соревнуемся, мне важно получать мой кислород», — заключил пловец.