Американка Ледеки завоевала золотую медаль Олимпиады на 800 метрах вольным стилем, Кирпичникова — восьмая
04:59
Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова заняла восьмое место Олимпиады на 800 метрах вольным стилем.
21-летняя россиянка показала результат 8:26.30. Золотую медаль завоевала американка Кэйти Ледеки (8:12.57), серебро у австралийки Арианы Титмус (8:13.83), замкнула тройку призерок итальянка Симона Квадарелла (8:18.35).
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
800 м в/с
Финал
1. Кэйти Ледеки (США) — 8:12.57
2. Ариана Титмус (Австралия) — 8:13.83
3. Симона Квадарелла (Италия) — 8:18.35
8. Анастасия Кирпичникова (Россия) — 8:26.30
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