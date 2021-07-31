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Американка Ледеки завоевала золотую медаль Олимпиады на 800 метрах вольным стилем, Кирпичникова — восьмая

04:59
Кэти Ледеки. Фото Reuters
Кэти Ледеки. Фото Reuters
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Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова заняла восьмое место Олимпиады на 800 метрах вольным стилем.

21-летняя россиянка показала результат 8:26.30. Золотую медаль завоевала американка Кэйти Ледеки (8:12.57), серебро у австралийки Арианы Титмус (8:13.83), замкнула тройку призерок итальянка Симона Квадарелла (8:18.35).

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

800 м в/с

Финал

1. Кэйти Ледеки (США) — 8:12.57

2. Ариана Титмус (Австралия) — 8:13.83

3. Симона Квадарелла (Италия) — 8:18.35

8. Анастасия Кирпичникова (Россия) — 8:26.30

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Сергей Разин все материалы автора

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