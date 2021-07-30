Журова прокомментировала заявления американцев о стойке Бацарашкиной

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о заявлениях американских СМИ о том, что у россиянки Виталины Бацарашкиной неправильная стойка.

«Спортсменка же не первый год выступает. Раньше к ней претензий не было, а сейчас они появились? Они все друг друга знают не первый год. Она уже была призером Олимпийских игр. Стойка что ли поменялась?» — цитирует Журову РЕН ТВ.

Американские пользователи соцсетей обсуждали стойку российской спортсменки в финале Олимпиады. В соцсетях опубликовали фотографию с Бацарашкиной, которая заняла «расслабленную» позицию во время соревнований, а одну руку держит в кармане. Многие решили, что олимпийская чемпионка неправильно держит пистолет.

Отметим, Бацарашкина выиграла уже третью медаль на Олимпиаде в Токио. У нее еще одно личное золото и серебро в дуэте с Артемом Черноусовым.