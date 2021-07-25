В Госдуме поздравили Виталину Бацарашкину с первой золотой медалью для России на Олимпиаде в Токио

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на победу россиянки Виталины Бацарашкиной в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде в Токио.

«Хочу поздравить Виталину! Она вошла в историю, это первое золото команды под флагом ОКР. В этих олимпийских играх все необычно — нет у на с флага, санкции, болезни. Это важная победа не только для нее, но и для всей росссийской команды. Надеемся, что все наши спортсмены подхватят этот хороший почин и покажут эффектные результаты. Виталину мы очень любим и поздравляем!», — сказал Свищев «СЭ».

Золото Бацарашкиной стало первой для России на Олимпиаде в Токио. 24-летняя спортсменка набрала 240,3 очка и установила новый олимпийский рекорд. Победу в финале Бацарашкиной принес последний выстрел.