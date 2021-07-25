Стрелок Каменский считает волей случая невыход в финал на Олимпиаде в Токио
09:30
Российский стрелок Сергей Каменский прокомментировал свою неудачу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на Олимпиаде в Токио. Спортсмен не смог выйти в финал, заняв 10-е место.
«Я шел ровно где-то до половины старта, все было хорошо. Потом случился небольшой провал, я попытался вытягивать под конец. Очень хорошая серия, не хватило совсем чуть-чуть. Наверное, воля случая», — цитирует Каменский ТАСС.
В финале стрельбы из пневматической винтовки с 10 метров выступит Владимир Масленников.
Ранее россиянка Виталина Бацарашкина выиграла золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, серебро завоевала Анастасия Галашина.
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