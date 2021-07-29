Стрелок Галашина рассказала о своем отношении к отсутствию российского флага и гимна на Олимпиаде

Российский стрелок Анастасия Галашина рассказала «СЭ» об атмосфере в олимпийской деревне и о своем отношении к отсутствию российского флага и гимна на Олимпиаде в Токио.

-Как происходило общение в олимпийской деревне? Пересекались ли с другими спортсменами?

-На самом деле, все было как всегда. Только каждый день тесты на коронавирус сдавали. Все друг с другом общались и все было как обычно.

— Там было запрещено использовать слово «Россия», когда спортсмены других стран разговаривали, как они к вам обращались «Russian Olympic Committee»?

— Кто как. Мы это никак не комментировали

— Вот ты стоишь на пьедестале и понимаешь, что нет твоего флага, зрителей и играет Чайковский? Что внутри происходит? Какие эмоции?

— Во-первых, когда я стояла на пьедестале, не в мою честь играл гимн. Играл гимн Китайской народной республики. Но Алина стала олимпийской чемпионкой и играл Чайковский. Гордость, все равно те же самые эмоции и все тоже самое.

— Расскажи. Какие вообще условия были в Токио именно по проживанию, потому что много было сообщений. Может, видела Тик ток, как прыгают на кровати. То есть вот эти картонные кровати, прочие условия. Как на самом деле все было?

— Нет, я ничего такого не видела, потому что из соцсетей вышла на период игр и старалась концентрироваться на себе.

Галашина в Токио завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. Российские стрелки закончили свое выступление на Олимпиаде и вернулись в Россию.