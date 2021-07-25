Россиянин Масленников вышел в финал Олимпиады по стрельбе из пневматической винтовки
08:11
В Токио завершилась мужская квалификация олимпийского турнира по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
Первое место занял китаец Ян Хаожань с результатом 632,7 балла. Второе место у американца Лукаса Козениески (631,5), замкнул тройку его соотечественник Уильям Шанер (630,8).
Россиянин Владимир Масленников занял шестое место (629,8) и вышел в финальную часть турнира. Сергей Каменский расположился на 10-й строчке (628,7) и не смог пробиться в финал.
Финал турнира пройдет сегодня, 25 июля, и начнется в 9:30 мск.
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