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Путин поздравил Бацарашкину со второй золотой медалью Олимпиады

12:21
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Президент РФ Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму Виталине Бацарашкиной в честь ее победы в соревнованиях по скоростной стрельбе из пистолета с 25 метров на Олимпиаде.

«Вы вновь продемонстрировали качества настоящего чемпиона — отличную подготовку, мастерство, собранность и волю, убедительно доказали свое превосходство над сильными, достойными соперницами. В вас верят, вами гордятся близкие и родные, тренеры и наставники, все российские болельщики», — говорится на сайте Кремля.

Сегодня, 30 июля, Бацарашкина завоевала вторую золотую медаль на Олимпиаде в Токио, победив в стрельбе из пистолета с 25 м. Ранее спортсменка заняла первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Также в паре с Артемом Черноусовым она завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м среди смешанных пар.

Дополнительная информация:

http://kremlin.ru/events/president/letters/66293

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Виктория Кравченко все материалы автора

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