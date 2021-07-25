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Милонов — о первом золоте на Олимпиаде: «Русский характер — это становиться сильнее и лучше!»

11:44
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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на победу россиянки Виталины Бацарашкиной в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде в Токио.

«С почином! Конечно, все наши спортсмены, которые завоевывают медали — особые молодцы. Им приходится сражаться не только за высокие спортивные результаты, но и бороться с неравными условиями. Они преодолевают жесточайший прессинг и психологическое давление. То, что устроили на Олимпиаде в Токио — это просто бесчеловечно, просто мерзость. Хочется поздравить нашу спортсменку! И пожелать остальным брать пример с нее. Очень важно не раскисать и видеть, что русский характер — это становиться еще сильнее, лучше, несмотря на различные факторы», — сказал Милонов «СЭ».

Золото Бацарашкиной стало первой для России на Олимпиаде в Токио. 24-летняя спортсменка набрала 240,3 очка и установила новый олимпийский рекорд. Победу в финале Бацарашкиной принес последний выстрел.

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Артем Бухаев все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события