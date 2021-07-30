Матыцин поздравил Бацарашкину с завоеванием второго золота на Олимпиаде в Токио

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Виталину Бацарашкину с завоеванной золотой медалью Олимпиады в Токио в стрельбе из пистолета с 25 м.

«Поздравляю Виталину Бацарашкину со второй золотой медалью, выигранной на Олимпиаде в Токио! Виталина мастерски справилась с волнением в финальной перестрелке, проявила характер и выиграла в противостоянии с сильной соперницей из Южной Кореи, — отметил Матыцин. — Наша спортсменка принесла России первое «золото» в стрельбе из пистолета с 25 м с Игр-1992. Виталина показала в Токио гроссмейстерский результат — выиграла две дисциплины в стрельбе из пневматического пистолета. Такого также не случалось с 1992 года, когда две золотые медали в составе Объединенной команды завоевала Марина Логвиненко. Поздравляю спортсменку, тренеров сборной и Федерацию стрельбы России с выдающимся результатом, показанным на Олимпиаде в Токио! Виталина, как и все остальные российские призеры Олимпийских игр, будет представлена к государственной награде».

Напомним, Бацарашкина выиграла уже третью медаль на Олимпиаде в Токио. У нее также еще одно личное золото и серебро в дуэте с Артемом Черноусовым.