Мама Бацарашкиной рассказала, что спортсменка носит медальон с «Ведьмаком»
10:22
Мама стрелка Виталины Бацарашкиной Ирина рассказала, почему на шее дочери во время соревнований висит медальон одной из школ книжной вселенной польского писателя Анджея Сапковского и одноименной серии игр «Ведьмак».
«Она на прошлой Олимпиаде тоже была с амулетом (из «Ведьмака»). И тогда она решила, что он теперь всегда с ней будет, как будто это ее талисман. Вообще, она прочитала все книги Сапковского, несколько раз прошла игру», — цитирует Бацарашкину ТАСС.
На Олимпиаде-2016 года Бацарашкина заняла второе место по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. На Играх в Токио спортсменка завоевала золотую и серебяную медали.
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