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Галашина рассказала, как популяризировать стрелковые виды спорта в России

17:18

Российский стрелок Анастасия Галашина рассказала «СЭ», как можно популяризировать стрелковые виды спорта в России.

— Были какие-нибудь провокации со стороны иностранных журналистов?

— Не знаю, как в других видах спорта, но у нас в стрельбе все хорошо было.

— Стрельба принесла нам медали. Как популяризовать этот вид спорта в России?

— Когда непосвященный человек смотрит стрельбу, сложно что-то понять кроме цифр. Но если человек причастен, он понимает, какого это. Популяризация может происходить через увеличение количества причастных. Если давать большому количеству людей пострелять на стрельбище, они будут понимать, что это такое. Невооруженным глазом это не понять.

— Вы понимаете, что после вашей медали люди захотят заниматься вашим видом спорта?

— На самом деле, в Иркутске отбоя от желающих уже давно нет. Даже мест нет, с каждым годом отбор все крупнее.

24-летняя Галашина на Олимпийских играх в Токио завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.

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Артем Бухаев все материалы автора

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