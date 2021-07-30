Бацарашкина про второе золото: «Особо не готовилась стоять на пьедестале на Олимпиаде»

Россиянка Виталина Бацарашкина поделилась эмоциями после завоевания золотой медали в соревнованиях по скоростной стрельбе из пистолета с 25 метров на Олимпийских играх в Токио.

«Я думаю, все эмоции остались на стрельбище, выплескивать уже нечего, — сказала Бацарашкина в эфире «Матча ТВ». — Пока приходит расслабление. Все закончилось, только дорога домой осталась.

Когда завоевала первое золото, были похожие чувства. Я особо не готовилась стоять на пьедестале на Олимпиаде. Ни один спортсмен не выходит и не говорит: «Я займу сегодня первое место». Это очень непредсказуемо, в финале может произойти все что угодно. У меня лежал второй запасной пистолет, потому что на починку дается всего минута, а за минуту невозможно успеть что-то сделать.

На стрельбище хочется проделать работу, показать то, что умеешь. Желательно, чтобы это отразилось на мишени, чтобы поправки совпали и все было так, как должно быть.

Естественно, я могла лучше выступить, как минимум на квалификации. Было огромное количество 9,9 это почти 10, но минус одна потеря. На первой половине шесть таких было, на второй — две или три, но я довольна, что проделала такую работу.

В кулоне Ведьмака нет ничего такого, мне просто нравится эта вселенная, поэтому не вижу препятствий, чтобы носить его. В прошлый раз я была с брелоком, в этот раз с серебряным медальоном. Может быть, какие-то параллели и можно провести, но я не буду".

Напомним, Бацарашкина выиграла уже третью медаль на Олимпиаде в Токио. У нее также еще одно личное золото и серебро в дуэте с Артемом Черноусовым.