Анастасия Галашина, которая принесла сборной России первую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио — серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, рассказала о своем последнем выстреле.

— Вы говорили, что следите только за своей стрельбой, но не могли не понимать, что боретесь за золото... Что подумали перед последним выстрелом?

— Не помню... Что конкретно было в голове. Все же 50 секунд на выстрел — это достаточно быстро. Перед последним выстрелом, когда ты все понимаешь, что все накатывает... Я не человек, не робот — у меня мушка должна ровно стоять, а все запрыгало. Даже не поняла, поему так далеко (выстрелила). Я поближе отметила. Наверное, в последний момент сердечко — бам... И так вышло.

— Как сказалась пандемия и подготовка за лишний год?

— Сложно сравнивать результаты 2020 и 2021 года. В 20-м у меня чуть выше была планочка. Наверное, пандемия сказалась, но форма и подход никуда не делись. Раз есть результат, значит, форма никуда не делась.

— Ощущение, что вы очень эмоциональна, а внутри вулкан страстей.

— Вы правы. Постоянно ругаюсь с родственниками, с супругом. Я буйная, взрывная. Но когда на стрельбище, стараюсь все держать в себе. Но когда надо себе дать под одно место — всегда себя ругаю.

— Больше жару или холод любите?

— Холод. Но море или горы — спорный вопрос. В Японии климат тяжелый для меня — влажность высокий, не очень комфортно.

— Как считаете, ваша медаль подстегнет всю нашу команду? Или стрельба — индивидуальный вид спорта.

— В команде все очень рады, все поддерживают. Но да, мы все индивидуалы. Надо сто раз подумать, прежде чем что-то сказать своему сокоманднику. У всех подход разный, свои контрольные фразы. Тяжело собраться на такое количество выстрелов, на такой промежуток времени. Дыхание, психология и все такое. И Сережа Каменский и Вова Масленников — все сегодня крепко меня обняли. Поздравления были.

— Вы говорили, что всю последнюю минуту повторяли слова, которые вам помогают настроиться. Можете рассказать, что за слова?

— Слова касаются только меня — это личное. Есть определенные слова, которые касаются только меня. Всегда повторяю такое: «Завела, нажала, дожала». Когда нужна поддержка, когда чувствую, что куда-то «поплыла», в ход уже идут секретные словечки, которые я никому не расскажу.