Орябинская — о серебряной медали Олимпийских игр: «Трудно поверить в это, осознать! Мы очень рады!»
04:31
Россиянка Елена Орябинская после завоевания серебряных медалей Олимпийских игр в паре с Василисой Степановой отметила, что они выложились по полной.
«Трудно поверить в это, осознать! Мы очень рады! На Олимпийских играх все очень сильные, и все экипажи со старта идут с максимальной скоростью. Мы тоже шли максимально, просто в какой-то момент поняли, что у нас еще очень много сил и надо выложиться полностью. Чуть-чуть до золота не достали, но мы выложились сегодня по полной», — приводит пресс-служба ОКР слова Орябинской.
Россиянки преодолели дистанцию за 6 минут и 51,45 секунды.
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