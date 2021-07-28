Степанова и Орябинская вышли в финал распашных двоек на Олимпийских играх
07:01
Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская заняли второе место в полуфинальном заезде распашных двоек на Олимпийских играх в Токио. Таким образом, они вышли в финал и поборются за медали.
Первыми стали спортсменки из Новой Зеландии, установившие мировой рекорд — 6 минут 47, 41 секунды. Замкнули тройку испанки — 6 минут 50,63 секунды.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Гребля академическая
Женщины
Двойка распашная
Полуфинал
Второй заезд
1. Новая Зеландия — 6.47,41 МР.
2. Россия (Василиса Степанова, Елена Орябинская) — 6.50,24.
3. Испания — 6.50,63.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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