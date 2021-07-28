Степанова и Орябинская вышли в финал распашных двоек на Олимпийских играх

Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская заняли второе место в полуфинальном заезде распашных двоек на Олимпийских играх в Токио. Таким образом, они вышли в финал и поборются за медали.

Первыми стали спортсменки из Новой Зеландии, установившие мировой рекорд — 6 минут 47, 41 секунды. Замкнули тройку испанки — 6 минут 50,63 секунды.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля академическая

Женщины

Двойка распашная

Полуфинал

Второй заезд

1. Новая Зеландия — 6.47,41 МР.

2. Россия (Василиса Степанова, Елена Орябинская) — 6.50,24.

3. Испания — 6.50,63.