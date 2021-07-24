Соревнования по академической гребле на Олимпийских играх состоятся

Сегодняшние соревнования по академической гребле на Олимпийских играх в Токио состоятся, несмотря на появившуюся ранее информацию о переносе из-за погодных условий.

" Все в порядке, соревнования продолжаются", — сообщила пресс-служба ОКР в Telegram-канале.

Сегодня из российских спортсменов выступят Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина (двойки парные), Василиса Степанова и Елена Орябинская (двойки), Анастасия Лебедева и Мария Боталова (двойки парные, легкий вес).