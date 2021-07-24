Соревнования по академической гребле на Олимпийских играх состоятся
02:42
Сегодняшние соревнования по академической гребле на Олимпийских играх в Токио состоятся, несмотря на появившуюся ранее информацию о переносе из-за погодных условий.
" Все в порядке, соревнования продолжаются", — сообщила пресс-служба ОКР в Telegram-канале.
Сегодня из российских спортсменов выступят Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина (двойки парные), Василиса Степанова и Елена Орябинская (двойки), Анастасия Лебедева и Мария Боталова (двойки парные, легкий вес).
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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