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Соревнования по академической гребле на Олимпийских играх состоятся

02:42

Сегодняшние соревнования по академической гребле на Олимпийских играх в Токио состоятся, несмотря на появившуюся ранее информацию о переносе из-за погодных условий.

" Все в порядке, соревнования продолжаются", — сообщила пресс-служба ОКР в Telegram-канале.

Сегодня из российских спортсменов выступят Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина (двойки парные), Василиса Степанова и Елена Орябинская (двойки), Анастасия Лебедева и Мария Боталова (двойки парные, легкий вес).

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Евгений Козинов все материалы автора

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