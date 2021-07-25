Россиянин Вязовкин вышел в полуфинал академической гребли
06:59
Российский спортсмен Александр Вязовкин вышел в полуфинал олимпийского турнира по академической гребле.
Вязовкин занял третье место в четвертьфинале с результатом 7.20,04.
Гребля академическая
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночка
Четвертьфиналы
2-й заезд
1. Сверри Нильсен (Дания) — 7.10,52
2. Тревор Джонс (Канада) — 7.17,65
3. Александр Вязовкин (Россия) — 7.20,04
4. Онат Казакли (Турция) — 7.32,86
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