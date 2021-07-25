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Россиянин Вязовкин вышел в полуфинал академической гребли

06:59
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Российский спортсмен Александр Вязовкин вышел в полуфинал олимпийского турнира по академической гребле.

Вязовкин занял третье место в четвертьфинале с результатом 7.20,04.

Гребля академическая

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночка

Четвертьфиналы

2-й заезд

1. Сверри Нильсен (Дания) — 7.10,52

2. Тревор Джонс (Канада) — 7.17,65

3. Александр Вязовкин (Россия) — 7.20,04

4. Онат Казакли (Турция) — 7.32,86

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