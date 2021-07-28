Польские гребцы выиграли утешительный финал четверок на Олимпиаде
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Польские гребцы показали лучший результат в утешительном финале четверок на Олимпийских играх в Токио. Их время — 5 минут 57,17 секунды.
Вторыми в утешительном финале стали канадские гребцы (5.58,29), а замкнули тройку швейцарцы (6.02,32).
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Гребля академическая
Мужчины
Четверка распашная
Утешительный финал
1. Польша — 5.57,17
2. Канада — 5.58,29
3. Швейцария — 6.02,32
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