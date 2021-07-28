Польские гребцы выиграли утешительный финал четверок на Олимпиаде

Польские гребцы показали лучший результат в утешительном финале четверок на Олимпийских играх в Токио. Их время — 5 минут 57,17 секунды.

Вторыми в утешительном финале стали канадские гребцы (5.58,29), а замкнули тройку швейцарцы (6.02,32).

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля академическая

Мужчины

Четверка распашная

Утешительный финал

1. Польша — 5.57,17

2. Канада — 5.58,29

3. Швейцария — 6.02,32