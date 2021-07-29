Лебедева и Боталова заняли 3-е место в утешительном финале среди парных двоек на Олимпиаде
03:20
Россиянки Анастасия Лебедева и Мария Боталова заняли третье место в утешительном финале парных двоек на Олимпийских играх в Токио. Они показали время — 6 минут 51,65 секунды. Таким образом, они заняли 9-е место.
Выиграли утешительный финал швейцарки — 6 минут 49,16 секунды, а вторыми стали ирландки — 6 минут 49,9 секунды.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Гребля академическая
Женщины
Двойка парная легкая
Финал B
1. Швейцария — 6.49,16
2. Ирландия — 6.49,90
3. Россия (Анастасия Лебедева, Мария Боталова) — 6.51,65
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