Лебедева и Боталова заняли 3-е место в утешительном финале среди парных двоек на Олимпиаде

Россиянки Анастасия Лебедева и Мария Боталова заняли третье место в утешительном финале парных двоек на Олимпийских играх в Токио. Они показали время — 6 минут 51,65 секунды. Таким образом, они заняли 9-е место.

Выиграли утешительный финал швейцарки — 6 минут 49,16 секунды, а вторыми стали ирландки — 6 минут 49,9 секунды.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля академическая

Женщины

Двойка парная легкая

Финал B

1. Швейцария — 6.49,16

2. Ирландия — 6.49,90

3. Россия (Анастасия Лебедева, Мария Боталова) — 6.51,65