Лебедева и Боталова не смогли выйти в финал Олимпийских игр
06:06
Россиянки Анастасия Лебедева и Мария Боталова показали четвертый результат в полуфинальном заезде легких парных двоек на Олимпийских играх. Таким образом, теперь им предстоит побороться за седьмое место Игр в утешительном финале.
В финал вышли команды Италии, США и Румынии.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Гребля академическая
Женщины
Двойка парная легкая
Полуфинал
Второй заезд
1. Италия — 6.41,36.
2. США — 6.41,54.
3. Румыния — 6.42,08.
4. Россия (Анастасия Лебедева, Мария Боталова) — 6.45,23.
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