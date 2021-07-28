Лебедева и Боталова не смогли выйти в финал Олимпийских игр

Россиянки Анастасия Лебедева и Мария Боталова показали четвертый результат в полуфинальном заезде легких парных двоек на Олимпийских играх. Таким образом, теперь им предстоит побороться за седьмое место Игр в утешительном финале.

В финал вышли команды Италии, США и Румынии.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля академическая

Женщины

Двойка парная легкая

Полуфинал

Второй заезд

1. Италия — 6.41,36.

2. США — 6.41,54.

3. Румыния — 6.42,08.

4. Россия (Анастасия Лебедева, Мария Боталова) — 6.45,23.