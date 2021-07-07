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Допинг

Источник: в крови двоих российских гребцов обнаружили мельдоний перед Олимпиадой в Токио

11:57

В крови двоих гребцов из сборной России обнаружили мельдоний перед Олимпиадой в Токио, сообщает Baza.

По информации источника, речь идет о спортсменах Никите Моргачеве и Павле Сорине. Сообщается, что они сдали допинг-пробы 17 июня. 1 июля в пробах А обоих гребцов обнаружили мельдоний. Спортсмены считают, что мельдоний мог оказаться в их организмах из-за пищевых добавок, которые они принимали по согласованию с тренерским штабом.

Завтра, 8 июля будут вскрыты пробы Б. Источник утверждает, что Моргачев и Сорин уже исключены из заявки на Олимпиаду.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://t.me/bazabazon/7413

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Иван Торопцев все материалы автора

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