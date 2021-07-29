Испанские гребцы выиграли утешительный финал в соревновании парных легких двоек на Олимпийских играх в Токио. Таким образом, они заняли 7-е место на Играх.

Вторыми стали польские гребцы, а замкнули тройку украинцы.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля академическая

Мужчины

Двойка парная легкая

Финал B

1. Испания — 6.15,45

2. Польша — 6.16,01

3. Украина — 6.16,92