Испанцы заняли 7-е место на Олимпийских играх в соревновании легких двоек, украинцы — 10-е
03:08
Испанские гребцы выиграли утешительный финал в соревновании парных легких двоек на Олимпийских играх в Токио. Таким образом, они заняли 7-е место на Играх.
Вторыми стали польские гребцы, а замкнули тройку украинцы.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Гребля академическая
Мужчины
Двойка парная легкая
Финал B
1. Испания — 6.15,45
2. Польша — 6.16,01
3. Украина — 6.16,92
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