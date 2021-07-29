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Белорусы заняли 8-е место на Олимпиаде в соревновании распашных двоек

02:53
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Нидерландская двойка выиграла утешительный финал на Олимпийских играх в Токио. Таким образом, они заняли 7-е место на Играх.

Вторыми в утешительном заезде стали белорусы, а замкнули тройку французы.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля академическая

Мужчины

Двойка распашная

Финал B

1. Нидерланды — 6.22,75

2. Белоруссия — 6.25,88

3. Франция — 6.28,01

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Евгений Козинов все материалы автора

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