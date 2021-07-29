Белорусы заняли 8-е место на Олимпиаде в соревновании распашных двоек
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Нидерландская двойка выиграла утешительный финал на Олимпийских играх в Токио. Таким образом, они заняли 7-е место на Играх.
Вторыми в утешительном заезде стали белорусы, а замкнули тройку французы.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Гребля академическая
Мужчины
Двойка распашная
Финал B
1. Нидерланды — 6.22,75
2. Белоруссия — 6.25,88
3. Франция — 6.28,01
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