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Австралийки выиграли утешительный финал в соревновании довек на Олимпиаде

03:03

Австралийская двойка выиграла утешительный финал на Олимпийских играх в Токио. Они преодолели дистанцию за 6 минут и 56,46 секунды, заняв в итоге 7-е место на Играх.

Вторыми в утешительном финале стали датчане, проигравшие всего 0,2 секунды. Замкнули тройку румынские спортсмены — 7 мину 1,2 секунды.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля академическая

Женщины

Двойка распашная

Финал B

1. Австралия — 6.56,46

2. Дания — 6.59,48

3. Румыния — 7.01,02

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Евгений Козинов все материалы автора

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