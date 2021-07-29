Австралийки выиграли утешительный финал в соревновании довек на Олимпиаде

Австралийская двойка выиграла утешительный финал на Олимпийских играх в Токио. Они преодолели дистанцию за 6 минут и 56,46 секунды, заняв в итоге 7-е место на Играх.

Вторыми в утешительном финале стали датчане, проигравшие всего 0,2 секунды. Замкнули тройку румынские спортсмены — 7 мину 1,2 секунды.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля академическая

Женщины

Двойка распашная

Финал B

1. Австралия — 6.56,46

2. Дания — 6.59,48

3. Румыния — 7.01,02