Австралийки выиграли утешительный финал в соревновании довек на Олимпиаде
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Австралийская двойка выиграла утешительный финал на Олимпийских играх в Токио. Они преодолели дистанцию за 6 минут и 56,46 секунды, заняв в итоге 7-е место на Играх.
Вторыми в утешительном финале стали датчане, проигравшие всего 0,2 секунды. Замкнули тройку румынские спортсмены — 7 мину 1,2 секунды.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Гребля академическая
Женщины
Двойка распашная
Финал B
1. Австралия — 6.56,46
2. Дания — 6.59,48
3. Румыния — 7.01,02
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