Белорусская ассоциация гимнастики принесла извинения за появившиеся от ее имени «некорректные комментарии» о скандале с оценками на олимпийском турнире по художественной гимнастике.

Белорусская ассоциация гимнастики (БАГ) сообщила о несанкционированном входе на ее страницу в Facebook. В заявления говорится, что все комментарии, появившиеся в последние часы, «не имеют отношения к организации». Речь идет в первую очередь об оскорбительной фразе «псевдовеликие вы наши» по отношению к российским спортсменкам, которая вызвала бурю возмущения в гимнастическом сообществе. Теперь БАГ уверяет, что это — дело рук хакеров, а на самом деле в Белоруссии «уважают всех спортсменов» и со Всероссийской федерацией художественной гимнастики у белорусской стороны всегда были «дружественные отношения».

Снимите корону

Скандал разразился после того, как в Facebook с официального аккаунта БАГ появился комментарий под сообщением украинской судьи Лидии Виноградной, в котором специалист называла работу судей во время финального турнира по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 «объективной», «справедливой» и «отвечающей олимпийским идеалам». Слова Виноградной о том, что судьбу золотой медали в Токио предопределила «трудность тела», резко контрастировали с позицией многих других специалистов художественной гимнастики. В России и во многих других странах считают победы израильтянки Линой Ашрам в многоборье и сборной Болгарии в групповых упражнениях — политически мотивированными. Поэтому под сообщением украинской судьи сразу появилось множество гневных комментариев. Согласно утверждению Виноградной, она «получила столько ненависти, как будто убила человека».

Комментарий от имени Белорусской ассоциации гимнастики оказался неожиданно жестким в отношении России. «Псевдовеликие вы наши, — говорилось в сообщении в Facebook, которое в настоящее время удалено. — Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5». Среди более чем 300 отзывов на пост Виноградной, которые сама украинка охарактеризовала как «мясорубку», были и более оскорбительные. Но данное неполиткорректное высказывание исходило из официального аккаунта не самой последней организации в мире гимнастики и выглядело как подтверждение того, что Белоруссия заняла в конфликте антироссийскую позицию.

Оскорбления россиянок от белорусов звучали очень странно, поскольку до сих пор и на уровне национальных олимпийских комитетов, и на уровне руководителей гимнастических федераций у нас были отличные отношения. Если Украина и Россия конфликтовали в художественной гимнастике еще до начала трудностей на межгосударственном уровне, то Белоруссия и Россия всегда конкурировали только на гимнастическом помосте, причем белорусскую сборную периодически пополняли сменившие спортивное гражданство россиянки. И тут — «псевдовеликие» и «ROC номер 5» — намек на низкое пятое место команды ОКР в командном зачете и наше выступление в Токио без флага из-за санкций ВАДА.

Скандальный комментарий Белорусской ассоциации гимнастики.

Проводятся техническо-регламентные работы

Свое возмущение по поводу комментария, сделанного от имени БАГ, выразил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, проживающий в Белоруссии. «Это неправильно, — заявил Тихонов в интервью «СЭ». — Что значит «снять корону»? Писать такое очень опрометчиво, учитывая политические и экономические отношения России и Беларуси. Я не ожидал. Обыгрывайте нас, а не пишите. Корону надо завоевать. Очень многие страны возмущены судейством». Правда, затем Александр Иванович сообщил корреспонденту «СЭ», что позвонил в Белорусскую ассоциацию гимнастики и узнал, что никаких оскорбительных комментариев там на самом деле не делали. Вскоре в соцсетях БАГ появилось и официальное опровержение.

«8 августа был осуществлен несанкционированный вход в аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в сети Facebook. Все комментарии, появившиеся в этот промежуток времени, не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики, — говорится в заявлении организации. — Приносим извинения за некорректные комментарии, появившиеся в сети. В данный момент проводятся техническо-регламентные работы, призванные увеличить надежность аккаунта Белорусской ассоциации гимнастики. Спасибо за понимание.

Белорусская ассоциация гимнастики с огромным уважением относится ко всем странам, успешно развивающим наш любимый вид спорта. Олимпийские игры в Токио собрали лучших спортсменок, которые подарили яркое соперничество и эмоции. Белорусская ассоциация гимнастики ни имеет отношения к эмоциональным оценочным суждениям, связанным с результатами соревнований по художественной гимнастике. От всей души поздравляем победителей и призеров олимпийского турнира и желаем всем спортсменкам хорошо подготовиться и выступить на Олимпиаде в Париже. Особенно хочется поддержать российских гимнасток, победные традиции которых вносят огромный вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. На протяжении долгого времени нас связывают добрые отношения со Всероссийской федерацией художественной гимнастики, к которой мы относимся с большим уважением".

Картонная медаль

Вроде бы инцидент исчерпан и вина возложена на неизвестных хакеров, которые могут атаковать кого угодно. Однако осадок остался. Во-первых, между скандальным комментарием и публикацией опровержения прошло более пяти часов. У Белорусской ассоциации гимнастики или Олимпийского комитета Белоруссии были все возможности для того, чтобы зафиксировать взлом раньше и отреагировать быстрее. Во-вторых, неизвестные хакеры почему-то ограничились только комментарием на странице другого пользователя, тогда как у них, судя по всему, была техническая возможность опубликовать любое заявление на основной странице аккаунта БАГ. И тогда скандал точно вышел бы на уровень НОК. Впрочем, будем считать все это недоразумениями и бюрократическими проволочками. Главное, что никакого противостояния между Россией и Белоруссией в художественной гимнастике в данный момент нет.

При этом продолжает удивлять молчание Международной федерации гимнастики (FIG) на фоне полыхающего третий день скандала. Пока мы не дождались от FIG ни официальных объяснений по поводу судейства, ни даже умиротворяющего заявления. «Как и во всех основных соревнованиях, FIG выполняет послесоревновательный анализ. Дисциплинарный процесс открывается только в случае выявления предвзятости или неудовлетворительной работы», — заявили вчера «СЭ» в пресс-службе международной федерации. Между тем Арина Аверина, которая в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио стала только четвертой, сообщила, что болельщики изготовили для нее утешительную картонную медаль.

«Болельщики подарили такую золотую картонную медаль. Это безумно приятно. Когда так много людей поддерживает и болеет за тебя, это дороже настоящей медали», — сказала Арина. «Когда все только началось, мне было очень приятно, что столько людей пишет, — продолжила Дина Аверина, которую судьи поставили в Токио на второе место. — Присылали слова поддержки, и это продолжается до сих пор. Нас отмечали на фото, присылали видео и даже посвящали стихи. Вы знаете, что сейчас творится в мире художественной гимнастики — не передать словами. Спасибо, что вы всем миром поддерживаете меня, Аришу и всю нашу команду».