Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» выступление российских гимнасток на Олимпийских играх в Токио — 2020.

«По отношению к Авериной я абсолютно согласна, что нас засудили. Это не вопрос к девочке из Израиля. Она делала все, что могла и выступала максимально хорошо, но все-таки уронила предмет. Тут возникло у всех много вопросов, почему за это судьи не снизили баллы. При этом наших девочек судили строже. В этой ситуации многие скажут, что надо быть на голову сильнее, тогда таких ситуаций не будет. Например, наши девчонки в команде допустили мелкие ошибки. Если ты их не допускаешь, то никто ничего не может тебе сказать. Но это только по отношению к России так действуют всегда. Особенно в художественной гимнастике. Если бы у нас было 2 медали в художественной гимнастике, тогда мы были бы на четвертом месте. Я не хочу верить в заговор, но я об этом думала. Я сказала друзьям, что в гимнастике, скорее всего, медали нам не дадут, чтобы мы не обогнали Великобританию. Именно в этом виде спорта можно засудить. В других видах нет такого, можно отыграть. В художественной гимнастике все тяжелее», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Журова считает, что после Олимпиады проблем в художественной гимнастике у нас быть не должно.

«Я допускаю, что сейчас будет Чемпионат мира, и все вернется на круги свои. Опять Россия будет первой, потому что Олимпиада прошла. Командного зачета больше не будет. Демонстрировать ничего не надо, весь мир не будет прикован взглядом к гимнастике. Я считаю, что наши девушки — лицо России. Художественная гимнастика и борьба характеризуют нас как сильных красивых и мощных. В этих видах давать нам первые места — говорить лишний раз об облике России», — добавила Журова «СЭ».

По итогам командных соревнований сборная России завоевала серебряные медали, проиграв Болгарии. Бронза у команды Италии.

Вчера, 7 августа, российские гимнастки сенсационно не взяли золотые медали. Дина Аверина стала второй, а ее сестра Арина — только четвертая.