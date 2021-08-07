Винер-Усманова заявила, что сегодняшнее соревнование на Олимпиаде войдет в историю художественной гимнастики

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступление россиянок на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

«Он войдет в историю так же, как вошел в историю Немов, когда ему хлопали 12 минут. Если бы сегодня были зрители, было бы то же самое. Ошибка, которую допустила израильтянка, не дает ей никаким образом быть чемпионкой Олимпийских игр. При том, что Дина Аверина сделала ленту блестяще. Лента всегда все решает на Олимпиаде. Дина справилась со своими нервами и сделала блестящий спектакль о любви. Линой же сделала ошибку, за которую должны снимать все бригады — и трудность, и артистика. А она получила такую же оценку, как на предварительных соревнованиях. Без ошибок она получила такую же оценку, как с вопиющей ошибкой. К сожалению, наш президент — Наталья Кузьмина, ничего не хотела и не смогла сделать. Испугалась», — сказала Винер «СЭ».

Сегодня, 7 августа олимпийской чемпионкой в личном многоборье в художественной гимнастике стала израильтянка Линой Ашрам, которая опередила россиянку Дину Аверину на 0,150 балла. Еще одна представительница России, Арина Аверина заняла 4-е место.

Отметим, что Линой Ашрам уронила ленту во время выступления в финале, а Дина Аверина заявила о несправедливом судействе.