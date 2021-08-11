Винер-Усманова: «Трудно придумать название тому, что случилось на Олимпиаде в Токио»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова резко высказалась о работе судей на Олимпиаде в Токио.

«Как можно назвать то, что произошло в Токио? Мне трудно придумать название тому, что случилось в Японии. Я на своем веку ни разу не видела соревнование, где выставлялись оценки в течение шести минут, когда решалась судьба золотой медали. Для меня поразительно, что девочки ждали решения судей, кто станет чемпионом. Если бы там были зрители, то это был бы второй вариант случая с Алексеем Немовым. Собрались японские волонтеры и скандировали «браво», «спасибо». Обстановка была напряженная, все были в напряжении. Судьба сложилась так, что они выступали через одну — Линой и Дина. Выступали обе очень хорошо, хотя Дина пять лет доминировала, была трехкратной чемпионкой», — сказала Винер-Усманова в эфире «Матч ТВ».

Олимпийской чемпионкой в личном многоборье в художественной гимнастике стала израильтянка Линой Ашрам, которая опередила россиянку Дину Аверину на 0,150 балла. Еще одна представительница России — Арина Аверина заняла четвертое место.

Отметим, что Линой Ашрам уронила ленту во время выступления в финале, а Дина Аверина заявила о несправедливом судействе.