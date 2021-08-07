Винер-Усманова: «Судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде было вопиющей несправедливостью. Это было просто позором»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о соревнованиях по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио. По ее словам, судейство было позорным.

«Дина не проиграла, она выиграла. Но, к сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдет в историю так же, как Немов, когда ему 12 минут аплодировали. Дина Аверина сделала все чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику и за артистику. Все должны были снимать. Всегда говорят, что если есть такая ошибка, то человек никогда не сможет, если другой не делал такой же ошибки, стать чемпионом, а тем более олимпийский, а тем более на последнем виде. Это было просто позором художественной гимнастики», — сказала Винер-Усманова RT.

Дина Аверина набрала 107,650 балла и взяла серебро. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Бронзу завоевала белоруска Алина Горносько (102,700), а Арина Аверина стала четвертой (102,100).