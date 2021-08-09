В Международной федерации гимнастики рассказали, может ли открыться дисциплинарный процесс после высказываний Винер-Усмановой

В пресс-службе Международной федерации гимнастики (FIG) отреагировали на резкие высказывания главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой в адрес судейства на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония).

Ранее Винер-Усманова назвала судейский произвол в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде пощечиной всем болельщикам.

«Как и во всех основных соревнованиях FIG, FIG выполняет послесоревновательный анализ. Дисциплинарный процесс открывается только в случае выявления предвзятости или неудовлетворительной работы», — сказали «СЭ» в пресс-службе FIG.

7 августа в финале личного многоборья соревнований по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления. Протест российской команды на решение судей был отклонен.

Сборная России по художественной гимнастике впервые за 25 лет осталась без золотой медали в личном многоборье на Олимпийских играх.