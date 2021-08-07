Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка высказалась о результатах соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Россиянка Дина Аверина заняла второе место, уступив израильтянке Линой Ашрам 0,150 балла по итогам четырех видов. Ее сестра Арина стала четвертой.

«Слов нет, одни эмоции! Конечно, в фигурном катании, особенно танцах, так же, как и в художественной гимнастике, присутствует субъективное мнение, но чтобы настолько?! При явной и грубой ошибке — первое место?! Как так? Где честное судейство?! Где спорт и спортивный дух? Это же просто какая-то дискредитация Олимпийских игр!

Позор такому судейству, которое бессовестно, не жалея адский труд наших юных спортсменок, так жестко разбивает их мечты. Наши девочки выступали на отличном уровне, были лидерами на протяжении всех дней, а в итоге в финале их поставили на второе и четвертое место?! Не верю, что такое возможно! Золото с ошибками, серебро при идеальном выступлении?! Несправедливо!

Девочки, Дина и Арина, вы для нас лучшие, и весь мир это видел! Золото наших сердец с вами! У вас впереди еще целая жизнь и после черных полос обязательно наступают белые, точнее, спортивные золотые!» — написала Навка в Instagram.

7 августа стало известно, что Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос в Международную федерацию гимнастики по судейству на Олимпиаде.