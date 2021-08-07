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Светлана Ромашина поддержала сестер Авериных

15:55
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Многократная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина подержала российских гимнасток Дину и Арину Авериных.

«Очень хотим поддержать девчонок наших — Дину и Арину Авериных. Они большие молодцы. Понравилось их выступление.

Эмоций внутри очень много. Их можно выплеснуть, показать, выдохнуть и расслабиться. Мы очень сильно все устали. Я выжата как лимон и физически, и эмоционально. К тому же, эта Олимпиада гласит, что психологическое здоровье очень важно. Я очень рада, что эта моя финальная олимпийская медаль стала золотой. И я могу поехать домой к семье. Олимпиада эта для меня крайняя. Что будет дальше, не хочу говорить. Мы не железные, мы девушки», — сказал Ромашина.

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Артем Калинин все материалы автора

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