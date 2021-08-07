Сестры Аверины занимают второе и третье места после обруча
10:02
Сестры Аверины занимают второе и третье места после выступлений с обручем.
Дина Аверина идет на второй строчке с результатом 27,200 балла, Арина занимает третье место с 26,850 балла.
Лидером является Линой Ашрам из Израиля, на счету которой 27,550 балла.
Спортсменкам осталось выступить с мячом, булавами и лентой.
Гимнастика художественная
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Личное первенство
Смена 1
Обруч
1. Линой Ашрам (Израиль) — 27,550
2. Дина Аверина (Россия) — 27,200
3. Арина Аверина (Россия) — 26,850
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