Сестры Аверины занимают второе и третье места после обруча

Сестры Аверины занимают второе и третье места после выступлений с обручем.

Дина Аверина идет на второй строчке с результатом 27,200 балла, Арина занимает третье место с 26,850 балла.

Лидером является Линой Ашрам из Израиля, на счету которой 27,550 балла.

Спортсменкам осталось выступить с мячом, булавами и лентой.

Гимнастика художественная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Личное первенство

Смена 1

Обруч

1. Линой Ашрам (Израиль) — 27,550

2. Дина Аверина (Россия) — 27,200

3. Арина Аверина (Россия) — 26,850