Сестры Аверины вышли в финал Олимпиады в Токио с лучшими результатами
12:16
Россиянки Дина и Арина Аверины вышли в финал соревнований в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.
Дина Аверина по итогам четырех видов программы набрала 106,300 балла и стала первой. У ее сестры Арины 106,175 балла — второй результат.
Замыкает тройку лучших представительница Израиля Линой Ашрам (103,100).
Финальные соревнования в личном многоборье пройдут в субботу, 7 августа.
Гимнастика художественная
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Личное первенство
Квалификация
1. Дина Аверина (Россия) — 106,300
2. Арина Аверина (Россия) — 106,175
3. Линой Ашрам (Израиль) — 103,100
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