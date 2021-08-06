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Сестры Аверины вышли в финал Олимпиады в Токио с лучшими результатами

12:16
Дина Аверина. Фото Reuters
Дина Аверина. Фото Reuters
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Россиянки Дина и Арина Аверины вышли в финал соревнований в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

Дина Аверина по итогам четырех видов программы набрала 106,300 балла и стала первой. У ее сестры Арины 106,175 балла — второй результат.

Замыкает тройку лучших представительница Израиля Линой Ашрам (103,100).

Финальные соревнования в личном многоборье пройдут в субботу, 7 августа.

Гимнастика художественная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Личное первенство

Квалификация

1. Дина Аверина (Россия) — 106,300

2. Арина Аверина (Россия) — 106,175

3. Линой Ашрам (Израиль) — 103,100

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